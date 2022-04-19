Rapçi Murda'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.



Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, geçtiğimiz sene havalimanında gözaltına alınmıştı.



Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak adliyeye sevk edilen rapçi, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etmişti.