Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı, Abdürrahim Albayrak'a saldırdı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbinin sonunda röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı "Ne yüzle geldin buraya" diye bağırarak sarı-kırmızılı yöneticiye vurmaya kalktı. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale ederken, Rambo Okan gözaltına alındı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-kırmızılı takım tek golle kazanırken karşılaşmanın ardından şok bir olay yaşandı.

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen taraftarın saldırısına uğradı.

Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

"Büyütmemek lazım"

Olayın hemen ardından müsabakayı değerlendiren Albayrak ise "Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunları büyütmemek lazım" diye konuştu.

TIKLAYIN - Fatih Terim: Bu galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

TIKLAYIN - Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi; liderlik koltuğuna oturdu!

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: Mostafa Mohamed, Emre Belözoğlu'nun listesindeydi; Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış

TIKLAYIN - Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı maçlarda kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı

TIKLAYIN - Ali Koç, Fenerbahçe taraftarlarına seslendi: Hiç canlarını sıkmasınlar, bu maç şampiyonluğun habercisi

TIKLAYIN - Arda Turan: Fatih Terim ülke futbolunun en büyüğü

TIKLAYIN - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "4 yıldız" göndermesi: Sizin için görseli yeniden hazırladık, rakibe saygı, kendine saygı