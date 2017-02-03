Rakka'nın suyu kesildi

Koalisyon uçaklarının Rakka'nın ana su hattına gerçekleştirdiğinden şüphelenilen saldırı sonrası, kentteki eylemcilerin ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Rakka'nın suya erişimi kesildi.

Rakka Sessizce Katlediliyor grubundan Hamut El Musa, AFP'ye yaptığı açıklamada "Koalisyon saldırılarından sonra şehrin ana su hattı hasar gördü ve tüm Rakka'da su kesildi" şeklinde konuştu.

Musa, düzenlenen saldırılarda aralarında Eski Köprü olarak bilinen köprünün de olduğu birçok köprünün hedef alındığını, Rakkalıların suya tek erişimi olan Eski Köprü’deki su hattının hasar gördüğünü söyledi. Musa, insanların bu sabah su almak için nehre inmek zorunda kaldığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdel Rahman da "Hava saldırıları çok büyük bir boru hattını yok etti. Bunun koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği neredeyse kesin" dedi.

Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Rakka IŞİD'in merkez üssü konumunda. Kentte halen 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Kürt güçlerinin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'ya düzenlenen operasyonlarına havadan destek veriyor.

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AFP,BW/GA