Rahvan atları, ‘Cumhuriyet Kupası' için yarıştı

BURSA (DHA) - Cumhuriyet’in kuruluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, Ürünlü’de nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, Ürünlü Rahvan Atları Tesisi’nde gerçekleştirildi. Bayanlar atlı okçuluk gösterilerinin de renk kattığı yarışlarda, farklı kategorilerde sporculara ödülleri törenle verildi. Dereceye giren sporcular ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Başkan Aktaş, tören alanına at üzerinde gelerek, yarışlara katılan sporcuları ve etkinliği ilgiyle izleyen vatandaşları selamladı. Törende yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin önemine işaret eden Başkan Aktaş, “Geleneksel değerlerimiz yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen süreçte, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenmiş, kimliğimizin bir parçası olmuşlardır. Geleneksel spor oyunlarımız, her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren etkinliklerdendir” dedi.

61 İLDEN 130 YARIŞMACI

Bu yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 95\'inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Cumhuriyet’in ilanı bir günden ibaret değil. Öncesinde nice mücadeleler var. Cumhuriyet’imizin 95\'inci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. ‘Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları’na, ülkemizin 7 bölgesinden, 61 il ve ilçeden toplam 130 yarışmacı katıldı” diyerek, anlamlı etkinliğe emek verenleri tebrik etti.

Cumhuriyet Kupası kapsamında gerçekleştirilen ‘Bayanlar Atlı Okçuluk Gösterisi’ ise nefes kesen anlara sahne oldu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, kadın sporcuların Türk Bayrağı için yapılan özel yarışı, Türk kadınlarının atçılık sporundaki başarısını gözler önüne serdi. Bursalılar, keyifli yarışları alkışlarla izledi.

