T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Demircili Mahallesi'nde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen rahvan at yarışları, 170 atın katılımıyla yapıldı

25 Kasım 2018 20:29

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin kırsal Demircili Mahallesi\'nde, bu yıl 9\'uncusu düzenlenen rahvan at yarışları, 170 atın katılımıyla yapıldı. Ödemiş Belediyesi ve Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü Derneği\'nin katkılarıyla düzenlenen 9\'uncu Demircili Rahvan At Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.
Ödemiş ile çevre il ve ilçelerden 170 namlı rahvan atın katıldığı yarışlar, gün boyu \'Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, 4\'lü,3\'lü, Tozkoparan ve İthal A\' olmak üzere 9 kategoride yapılan yarışlara ilgi büyük oldu. Yarışları, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi. Zeybek gösterilerinin renk kattığı yarışlar öncesinde konuşan Mahmut Badem, 17 Mart 2019 tarihindeki yarışların Günlüce Mahallesi\'nde yapılan yeni yarış alanında düzenleneceği müjdesini verdi.
İthal A kateagorisindeki ilk koşunun birincisi Bekir Pekcan oldu. Pekcan\'a kupasını Başkan Badem verdi. Diğer kategorilerdeki yarışlar sürerken, dereceye girenler  kupa ile ödüllendirilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel BALCIÖDEMİŞDHADemircili MahallesiBelediyesiRahvan At YetiştiricileriBinicilik Spor Kulübü DerneğiDemircili Rahvan At YarışlarıBaş Altı Büyük Orta Küçük Orta DesteTozkoparanYarışlarıBelediye Başkanı AK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24