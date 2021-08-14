Quentin Tarantino'nun annesi, çocukken kendisine tek kuruş vermeyeceğine dair ant içen oğluna yanıt verdi

Quentin Tarantino'nun annesi Connie Zastoupil, yönetmenin kendisine finansal destek vermeyeceğine dair çocukken ant içtiğine yönelik ifadelerinin ardından oğlunu "desteklediğini" ve onunla "gurur duyduğunu" söyledi.

“Bir Zamanlar… Hollywood'da”nın (Once Upon A Time in Hollywood) 58 yaşındaki yönetmeni bu hafta annesinin çocukluğunda tutkularına destek vermemesi nedeniyle ona destek olmayacağına dair ettiği kişisel yeminini açıklamıştı. The Moment podcast'in bir bölümünde konuşan Tarantino, öğretmenlerinin bunu "cüretkar bir isyankarlık" olarak gördüğünü söylemişti. Başı derde girdiğinde annesinin "bu konuda kendisine söylendiğini" ve "küçük tiradının ortasında 'Ha, bu arada, şu küçük 'yazarlık kariyerin' var ya, eliyle tırnak işaretleriyle falan. Uğraştığın şu küçük 'yazarlık kariyerin'? O b**tan iş bitti'" dediğini belirtmişti.

“İğneleyici şekilde bana bunları söylediğinde, 'Pekala hanımefendi, başarılı bir yazar olduğumda benim başarımdan tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana ev alınmayacak. Çıkabileceğin tatiller olmayacak, annecik için bir Elvis Cadillac'ı olmayacak. Hiçbir şey alamayacaksın. Çünkü sen bunları söyledin' demiştim.”

Independent Türkçe’den Peony Hirwani imzalı habere göre, Yönetmenin annesi bu sözlere cevap verdi. USA Today, Zastoupil'in ne olursa olsun oğluna "sevgisini" ve "desteğini" verdiğini söylediğini aktardı.

Zastoupil, "Oğlum Quentin konusunda... onu destekliyorum, onunla gurur duyuyorum, onu ve büyüyen yeni ailesini seviyorum. Düğününde dans etmek ve torunum Leo'nun doğumunun haberini almak bana büyük mutluluk verdi" dedi.