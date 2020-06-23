Queen, Britanya'da posta pullarının üzerinde yer alacak

Rock müzik grubu Queen, Britanya'nın posta pulları üzerinde yer alacak. Queen'in gitaristi Brian May, haberi "Ulusal bir kurum olduk!" sözleriyle duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre Queen, The Beatles ve Pink Floyd'dan sonra Kraliyet Postası'nın pullarının üzerinde fotoğrafı yer alan üçüncü grup oldu.

Gitarist Brian May, "Bazen uyanıp içinde bulunduğumuz pozisyonu anlamak zor. Ulusal bir kurum olduk! Ve hiçbir şey Kraliyet Postası'nın inanılmaz adımı kadar bunu göstermiyor" dedi. Grubun bateristi Roger Taylor ise "Şimdi gerçekten mobilyaların bir parçası olmalıyız" dedi.

Queen grubuna ait fotoğrafların bulunduğu 13 posta pulu 9 Temmuz'da satışa çıkacak.