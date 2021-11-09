Quantum Leap ve Battlestar Galactica'nın yıldızı Dean Stockwell hayatını kaybetti

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Quantum Leap ve Battlestar Galactica'daki rolleriyle akıllara kazınan, henüz bir çocukken sinema kültürünün önemli figürlerinden biri haline gelen oyuncu Dean Stockwell, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Stockwell'in temsilcisi, TMZ'ye yaptığı açıklamada oyuncunun 7 Kasım günü uykusunda hayatını kaybettiğini belirtti.

Stockwell, Married to the Mob'daki rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu Oscarı'na aday gösterilmişti. 70 yılı aşkın kariyerinde Stockwell, iki kez Cannes Film Festivali'nde En İyi Aktör Ödülü'ne layık görüldü.

Birçok hayranı, sosyal medya üzerinden Stockwell için veda mesajı yayımladı.