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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den 'savaşa hazır ol' emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun savaşa hazırlık seviyesini kontrol etmek amacıyla kuzeydeki ve batıdaki askeri birimleri alarma geçirdi.

16 Mart 2015 17:19


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla yolladığı talimatın yerel saatle 08.00'de kendilerine ulaştığını söyledi.

Şoygu, tatbikata 38 bin askeri personel, 40'tan fazla gemi, 15 denizaltı ve 110 uçağın katılacağını söyledi.

21 Mart'a kadar devam edecek tatbikatlarda ordunun savaşa hazırlık seviyesi kontrol edilecek.

Alarma geçirilen askeri birimler arasında Kuzey Deniz Filosu da bulunuyor. Filo, Kuzey Kutbu bölgesinde Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bulunuyor.

'Yeni zorluk ve tehditler sınanacak'

Savunma Bakanı Şoygu, "Rusya'nın kuzeyinde yeni zorluk ve tehditlerin sınanacağını" söyledi.

Rusya, hammadde açısından zengin Kuzey Kutbu'nun geniş kesimlerinde hak iddia ediyor.

Kuzey Deniz Filosu'nun merkezi Norveç sınırı yakınlarındaki Severomorsk'ta, batıdaki askeri birimlerin karargâhı ise Sankt Peterburg'da bulunuyor.

ABD geçen hafta Baltık ülkelerine yaklaşık 3 bin asker gönderme kararı alındığını duyurmuş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, "NATO'nun Baltık bölgesindeki faaliyetlerinin istikrarı bozucu nitelik taşıdığını" açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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