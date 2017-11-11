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Dünya

Putin ve Trump’tan ortak açıklama

Özge Düzgün, İstanbul, 11 Kasım, (DHA)- Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konulu ortak bir bildiride, tamamen bitirilinceye kadar IŞİD ile mücadele konusundaki ortak çabaları sürdürme

11 Kasım 2017 13:39

Özge Düzgün, İstanbul, 11 Kasım, (DHA)- Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın Suriye konulu ortak bir bildiride, tamamen bitirilinceye kadar IŞİD ile mücadele konusundaki ortak çabaları sürdürme kararı aldığı kaydedildi.

İki lider de Suriye\'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve Suriye meselesinin tüm taraflarını Cenevre siyasi süreci içinde etkin bir rol oynamaya çağırdı.

Moskova ve Washington, Kremlin internet sitesinde yayınlanan ortak bildirinin metnine göre, durumun askeri yolla çözülemeyeceğini bir kezz daha vurguladı.

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