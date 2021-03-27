Putin, attan nasıl düştüğünü anlattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce üstsüz bir şekilde veya karlı yollarda at üzerinde birçok fotoğraf çektirdi, ama ilk kez bir söyleşisinde bu atlardan birinden nasıl düştüğünü anlattı.

Rusya'da 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan Rus lider, birçok farklı fotoğraf çekimiyle "maço imajını korumaya çalıştı. Bu fotoğraflar arasında Putin'in judo yaptığı, donmuş bir göle girdiği, kafeslerden kaplanları saldığı ve tişörtüz at sürdüğü anlar var.

TASS'ın aktardığına göre Vladimir Putin cuma günü ise çizmeye çalıştığı bu imajdan farklı olarak bir attan nasıl düştüğünü anlattı.

Rus lider, "Bir kere beni antrenman yaparken kayda alıyorlardı. At bir anda bariyerin önünde durdu ve tam anlamıyla havada takla attım" dedi.

Olayın ne zaman meydana geldiğini söylemeyen Putin, kameramandan görüntüleri silmemesini istediğini söyledi anca kameramanın kendisine "hemen siliyorum" cevabını verdiğini ifade etti. Putin, "O kameramandan ilk kez böyle bir yanıt duydum" dedi.