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Dünya

'Punkçı' IŞİD üyesi: Dönmek istiyorum

"Artık bir asker eşi olduğu için IŞİD onu engelliyor"

04 Temmuz 2017 17:54

Eski punkçı kimliği nedeniyle tanınan İngiliz IŞİD üyesi Sally Jones’un, örgütün Suriye’deki ‘başkenti’ Rakka’yı terk edip İngiltere’ye dönmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre, kocası iki yıl önce savaşta öldürülen Jones İngiltere’deki bir arkadaşını arayarak ağladı.

1990’ların başında bir kadın punk grubunun gitaristi olan, kocası Junaid Hussain ile birlikte Suriye’ye kaçan, Rakka’da örgüte militan devşirdiği bilinen ve Pentagon’un ‘ölüm listesinde’ olan 49 yaşındaki Jones’un bir arkadaşı, İngiliz kanalı Sky News’a konuştu. Adını sadece ‘Ayşe’ olarak veren arkadaş Jones için şu ifadeleri kullandı: “Ağlıyordu. İngiltere’ye dönmek istiyor ama artık bir asker eşi olduğu için IŞİD onu engelliyor. Bana, ülkesine dönmek istediğini söyledi.”

Jones, bir çocuğunu İngiltere’de bırakıp diğerini yanına alarak eşi Junaid Hussain ile birlikte Rakka’ya gitmişti. ‘Cihatçı gelin’ olarak da tanınan İngiliz IŞİD’cinin sosyal medyada örgüte yabancı savaşçılar devşirdiği iddia edilmiş ve hesapları kapatılmıştı. Örgütün Londra’da saldırılar düzenleyeceğini de internetten duyuran Jones’un örgütün kadın yapılanmasında başı çektiği görüntüler de yayınlanmıştı. 

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