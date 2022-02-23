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PTT'den Meral Akşener'e 'HGS' yanıtı

23 Şubat 2022 20:28

PTT AŞ, yurttaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi.

PTTHGSAkşener
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