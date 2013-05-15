PSY, Coldplay’in Chris’ini tanımadı!

'Gangnam Style' şarkısıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Güney Koreli şarkıcı PSY İngiliz rock grubu Coldplay’in solisti Chris Martin’i tanımadı.



New York’ta düzenlenen Met Balosu davetinde Martin ve PSY ilk kez bir araya geldi. ABD’li aktris Gwyneth Paltrow, Psy’ın eşi Chris Martin’i neredeyse hayranı sandığını söyledi.

Milliyet gazetesine yer alan habere göre, PSY, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Martin’i tanımadı fakat neşe içinde bir poz verdi. Paltrow bu anları, “Oğlumuz Moses’ın (7) Psy’ı çok sevmesi sebebiyle kendisiyle resim çektirmek istedik. Chris kendisini ‘ben Coldplay grubundanım’ diyerek tanıttı ancak PSY onu tanımadı” diyerek anlattı.