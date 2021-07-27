PSV'nin golcüsü Dortmund'a transfer oldu

Jadon Sancho'yu Manchester United'a satan Borussia Dortmund, bu oyuncunun boşluğunu PSV'nin golcüsü Donyell Malen ile doldurdu.

Galatasaray'ın ilk maçta 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, golcü oyuncusu Donyell Malen'i Borussia Dortmund'a sattı. Alman basını oyuncu için Hollanda ekibine 30 milyon Euro bonservis parası ödendiğini duyurdu.

İngiliz golcüsü Jadon Sancho'yu, Manchester United'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle satan Dortmund, henüz resmi açıklamayı yapmadı. Ancak Alman ekibi PSV'den izinli olarak Donyell Malen'in takımla birlikte antrenmana çıktığını açıkladı.

PSV ile son detayların görüşüldüğü kaydedilirken; transferin tamamlanmasının ardından resmi duyurunun yapılacağı bildirildi.