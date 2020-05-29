PS5'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

PlayStation 5'in resmi bloğunda yer alan açıklamaya göre çıkış tarihi 4 Haziran 2020 olarak belirlendi.

PS5 gücünü AMD'nin 3. jenerasyon Zen mimarisi üzerine kurulacak ve sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Grafikte AMD imzalı Radeon Navi ailesini kullanan PlayStation 5, 4K oyunculuğu standart hale getirecek, 8K seviyesine de çıkış yapabilecek.

Konsolun özellikleri arasında ise en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Sony Entertainment CEO'su Jim Ryan'ın açıklamasına göre, PlayStation 5'teki bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında ikili mücadeleye girdiğinde, yaşadığı 'titreme' deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine göre oyun koluyla farklı tepkiler alınabilecek.

PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony'nin yeni nesil oyun konsolundaki oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir olan yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerini kullanabilecek.

Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. BGR'de yer alan habere göre, PS5'in satış fiyatı Danimarka'da faaliyet gösteren alışveriş sitesi Fotex'de yanlışlıkla yayınlandı. Söz konusu sitede PS5 fiyatı 6 bin 989 Danimarka kronu (yaklaşık 1000 dolar) olarak açıklandı. Öte yandan PSErobus'un, PS5'in 499 dolardan piyasaya sürüleceğini iddia etti.