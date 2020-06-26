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Programında bir doktoru öldürdüğünü anlattı; Armağan Çağlayan'a “Çatlak Şanzel” tepkisi

26 Haziran 2020 08:58

Çatlak Şanzel” ismiyle tanınan şarkıcı Şanzel Çetin, program yapımcısı Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programına konuk oldu. Şanzel’in bir doktoru öldürdüğünden bahsettiği program sosyal medyada tepki çekti.

Armağan Çağlayan’ın dün yayınlanan programında şarkıcı Şanzel, bir doktoru öldürdüğünü şu ifadelerle anlattı:

"Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti ve babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı. Birkaç kere de yaralamadan cezaevine girdim."

Türkiye’de neredeyse her gün bir sağlık çalışanına yönelik uygulanan şiddetin haberi medyaya yansırken bu ifadelerin kullanılması sağlık sektörü çalışanlarının tepkisini çekti. Hukukçu olan Armağan Çağlayan’ın Twitter hesabında programı paylaştığı mesajına onlarca eleştiri geldi.

O eleştirilerden bazıları şöyle:

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