Prof. Şenol, gelişi birkaç günlüğüne ertelenen Koronavirüs aşıları için uyardı: Gümrükte uygun koşullarda beklemezse etkinliğini yitirebilir

Çin'den gelen aşıların gümrükte bekletilirken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan, aşıların uygun koşullarda saklanmaması durumunda tıbbı atık olabileceği uyarısı geldi.

Ertelemeleri değerlendiren bir diğer isim de İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu oldu. Küçükosmanoğlu, "Bugün yarın aşılar gelecekse büyük bir gecikme olmaz" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’den Türkiye’ye gelmesi beklenen Koronavirüs aşılarının gümrük faaliyetlerinin durması nedeniyle birkaç günlüğüne ertelenmesi ve aşıların gümrükte bekletilmesi “Aşılar uygun koşullarda bekliyor mu” sorusunu da gündeme getirdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşıların uygun koşullarda gümrükte bekletilmesinin önemli olduğunu belirterek “İnaktif aşılar 2 ila 8 derece arasında saklanmalı. Aksi halde tıbbi atık olur. Bu aşıların da 2 ila 8 derece arasında korunuyor olduğunu umuyoruz, aksi takdirde etkisi kaybolacaktır” dedi.

Prof. Şenol, “aşı takip sistemi” denilen bir sistem ile güvenli ısı aralıklarında kalmalarının sağlandığını belirterek, “Günlük iniş çıkışlar takip edilir o ısıda, uzun sürede kaldıkları tespit edilirse aşı tıbbi atık olarak kabul edilir ve atılır” diye konuştu.

"Bugün yarın aşılar gelecekse büyük bir gecikme olmaz"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da, aşıların gecikmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Aşı gelse bile 15 gün test edilecek deniyor. Bugün yarın aşılar gelecekse büyük bir gecikme olmaz. Ancak görünen durumdan aşılamanın başlayamayacağını anlıyoruz. Samimiyete de inanamıyoruz. Çünkü verilen tarih birkaç defa ileri atıldı. Tarih ne kadar ertelenecek bilemiyoruz."