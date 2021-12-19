Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Yalancı bir zenginlikle 2000'lerde başlayan bu yönetimin ekonomi politikaları, Türkiye’yi de iflasa sürükleyerek sona ermiştir

Cumhuriyet gazetesi yazarı ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, yeni ekonomik modele ilişkin olarak "Anlamsız, adına da Çin modeli denen bir kandırmacaya dayalı ekonomik sloganların oya dayalı sonuçlar vereceği beklentisinin de boşa çıkacağının sanırım ekonomistlerle beraber herkes farkında..." dedi. Ulusoy yazısında şöyle dedi:

Yapısal reformlara dayalı üretim, istihdam ve gelir yaratmanın yıllar alacağını bile bile, kısa dönemli çıkarlara dayalı yaklaşımlar ile bunu 'sanki' bir modelmiş gibi dayatma yaklaşımı 'yalancı ekonomik kurallar' kutusunda da yerini aldı artık.

Yalancı bir zenginlik ile 2000’lerde başlayan bu yönetimin ekonomi politikaları, Türkiye’yi de iflasa sürükleyerek sona ermiştir."