Prof. Dr. Şentürk: “'Açık Medeniyet' çağına göre düzenleme yapmazsak yok olur gideriz”

İSTANBUL, (DHA)- CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 5’inci Uluslararası Kitap Fuarı’nda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Açık Medeniyet Çağı\'nda Gençliğin Eğitimi” başlıklı söyleşiye katıldı. Yoğun ilgi gören söyleşide Şentürk, “Siyasetimizi, uluslararası ilişkilerimizi, iktisadımızı ve savunmamızı açık medeniyet çağının gerekliğine göre yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bunu yaparsak yaşar, yapamazsak yok olur gideriz” diye konuştu.

“HOMOJEN YAPIYA SAHİP TOPLUMLAR ORTADAN KALKTI”

Eskiden coğrafi olarak sınırları olan medeniyetlerin birbirleriyle ilişkileri olduğunu ancak günümüzde tüm medeniyetlerin diğer medeniyetlerle ilişki içerisinde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şentürk, “Bunun sebebi iletişim ve ulaşımın günümüzde eski çağlara nazaran çok daha kolay bir hale gelmiş olmasıdır. Homojen bir yapıya sahip toplumlar ortadan kalktı, çeşitli milletlerin, ırkların, dinlerin, kültürlerin bir araya geldiği toplum yapısı ortaya çıkıyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Medeniyetler iç içe geçmiş durumda. Bu çağda küresel bir ekonomi ve eğitim ortamı var. Devletlerar asındaki ilişkiler çok daha yoğun ve insanlar rahat şekilde başka bir mekândan diğer mekâna seyahat edebiliyorlar. Açık Medeniyeti insanlık tarihinde yeni bir dönem olarak görüyorum. Çünkü insanlık tarihinde medeniyetler günümüzdeki kadar birbiriyle ilişkili olmadı. İletişim ve ulaşım da günümüzdeki kadar kolay değildi. Bunun sonucunda kültürel çeşitlilik artıyor. Farklı kültürlerden insanlar bir araya geliyorlar ve aynı toplumsal alanı paylaşıyorlar. Açık Medeniyet çağında nasıl bir düzen kurulacağı günümüzün en önemli sorusudur. Nasıl bir düzen kurulacağını araştırmamız gerekiyor.”

“EĞİTİMDEKİ REKABET KÜRESEL BİR HAL ALDI”

Prof. Dr. Recep Şentürk, Açık Medeniyet çağında eğitimin, öğrencilerin başarılı olabileceği ve rekabet edebileceği düzenlemelere ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin kendi çevresindekiler haricinde dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet içinde bulunduğuna ve rekabetin küresel bir hal aldığına değinen Şentürk, “Eğitimin bu çağa göre tasarlanması gerekiyor. Çünkü rekabet küresel bir hal aldı. Öğrenciler artık sınıf arkadaşları veya komşularının çocuklarıyla değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet ediyorlar. Bizim de öğrencilerimizi küresel rekabete hazırlayacak bir eğitim sistemi oluşturmamız gerekiyor. Farklı kültürlerle iletişime geçilmesinin, farklı insanlarla birlikte çalışılmasının ve onlarla rekabet edilmesinin yolunu açacak yeni bir eğitim sistemi tasarlamamız ve gençleri bu şekilde yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

“SADECE BATI EĞİTİMİNİ SUNMAK ÖĞRENCİLERİ KÜRESEL OLARAK YETİŞTİRMEZ”

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 50’sini uluslararası öğrenci yapmayı hedeflediklerini ve sadece Batı kültürünü değil, İslam ve Doğu Medeniyetleri’nin kültürlerini de öğrencilere öğrettiklerini söyleyen Prof. Şentürk, “Şu an üniversitemizde 53 ülkeden yüzde 37 oranında yabancı öğrenci var. Okurken farklı kültürlerle tanışan öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra çok büyük bir sosyal sermaye kazanıyorlar. Dünyanın her yerinde tanıdıkları, arkadaşları ve işbirliği yapabilecekleri insanlar oluşuyor. Mukayeseli eğitim metodunu benimsiyoruz. Sadece Batı eğitimini sunmak, öğrencileri küresel olarak yetiştirmez.Üniversite olarak Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilli eğitim veriyoruz. Amacımız fikri bağımsızlık. Farklı fikirleri mukayese edebilen ve kendisi fikir ve düşünce üretebilen gençler yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen söyleşinin ardından Prof. Dr. Şentürk “Açık Medeniyet” kitabını imzaladı.

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