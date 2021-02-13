Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: “Stres testi”ne girmiş gibiyiz, karanlıkta ve bilmediğimiz bir yolda yürüyoruz

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında, "Stres testine girmiş gibiyiz. Karanlıkta ve bilmediğimiz bir yolda yürüyoruz" diye yazdı. Koronavirüs salgının yarattığı belirsizliğin insanlara olumsuz etkilerinden bahseden Müftüoğlu, "Görmediğimiz, duymadığımız, dokunamadığımız kısacası neredeyse hiçbir özelliğini tanımadığımız meçhul bir düşman ile birlikte yolculuk yapıyoruz. Hal böyle olunca da her şeye büyüteçle bakmaya başladık. Konu hastalıksa anında ve hemen 'Acaba ölür müyüm?' korkusuna kapılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca ciddi ölçüde bir bilgi kirliliği ve fazlalığı sorunumuz da var. Herkes konuşuyor. Ama hepsi farklı şeyler söylüyor" diyen Müftüoğlu, "Sonuç mu? Ortada! Önce 'yön kaybı', sonra da 'mutsuzluk' devreye giriyor" dedi.

"Virüs saldırısına muazzam bir mutsuzluk dalgasının eklendiği kesin" diyerek, "Hepimiz istisnasız mutsuzluk hastasıyız. Peki, bu mutsuzluk hastalığının bir ilacı var mı? Nasıl mutlu olabiliriz?" sorularını gündeme getiren Müftüoğlu, Doğan Cüceloğlu'nun 'Var mısın?" adlı kitabını referans verdi. Müftüoğlu, yazısının devamında şu 7 öneriyi sıraladı:

1-AİLE İLİŞKİLERİ: Mutluluğun aile ilişkilerinin sağlıklı ya da sağlıksız olmasıyla çok yakın bir ilişkisi var.

2-EKONOMİK DURUM: “Parayla saadet olur mu, olmaz mı?” bilinmez ama Doğan Hoca mutluluk için makul bir gelir seviyesinin de önemli olduğunu yazıyor.

3-İŞİNİZ: Mesele mesleğinizin ya da yaptığınız işin ne olduğu değil, söz konusu mutluluksa mesleğinizin de yaptığınız işin de sizin için anlamlı/değerli olması önemli bir mutluluk ayrıntısı.

4-ARKADAŞ, DOST, KOMŞU: “Mutlu olmak istiyorsanız bu üçlü takımı da ihmal etmemelisiniz” diyor Doğan Hoca ve ekliyor: “Ayrıca bu üçlünün yanında kendinizi çok rahat hissetmelisiniz.”

5-CESARET: Eğer “Cesur ve bağımsız biri misin?” sorusuna verdiğiniz yanıt güçlü bir “Evet” ise mutluluktan yana şanslısınız. Zira mutluluk için “kendi gözünde var olma cesaretine sahip olmak” da çok önemli bir ayrıntı.

6-SAĞLIK: Doğan Hoca kadar ben de sağlığın mutluluk merdivenleri sıralamasında ancak 6’ncı sırada yer almasına şaşırdım. Ama bilelim ki sağlık da önemli bir faktör.

7-VİCDAN: Mutlu olmak isteyenlere hoca şu soruyu samimiyetle cevaplamalarını öneriyor: “Değerlerinle vicdanın rahat mı, aşkınlık düzeyinde yani inanç ve değerlerinle ahenk içinde yaşayan biri misin?”

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