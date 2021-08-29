Prof. Dr. Levent Doğancı: Bizden başka Favipiravir ilacını kullanan yok, ilacı üreten Japonya bile bunu kullanmıyor

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin olarak, "Bizden başka Favipiravir ilacını kullanan yok, ilacı üreten Japonya bile bunu kullanmıyor" düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Doğancı, "Dönün bakın, yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 90’ı baştan beri ilaç kullanan hastalardır. Salgının hâlâ bir ilacı yok ve şu anda tek çıkış yolumuz aşılama. Bizden başka Favipiravir ilacını kullanan yok. İlacı üreten Japonya bile bunu kullanmıyor. Bu konuda Koç Üniversitesi’nin de çok kıymetli bir çalışması var. Dünya genelindeki bilimsel yayınların incelendiği bu çalışmada, aklı başında hiçbir dergide Favipiravir’le ilgili ‘etkilidir’ gibi bir yazı çıkmadığı görülüyor" dedi.

Doğancı şu ifadeleri kullandı:

“Dönün bakın, yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 90’ı baştan beri ilaç kullanan hastalardır. Bir de ilacı sadece hastalara değil, ev halkına da veriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yurtdışında hastanın durumu kötü değilse evde tedaviye odaklanılıyor. Parol ve Parasetamol kullanılıyor. Belki biraz kan sulandırıcı veriliyor"