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Yaşam

Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın acı günü

Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın annesi Nuran Birand Gözaydın hayatını kaybetti

02 Eylül 2017 22:28

“Prof. Dr. İştar Gözaydın ile Güne Bakış” programındaki sözleri ve KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi’nde görev yapması nedeniyle ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklanarak aylarca Şakran Cezaevi’nde kalan ardında tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın annesi Nuran Birand Gözaydın, 88 yaşında hayatını kaybetti. Gözaydın, aile mezarlığının bulunduğu Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında toprağa verildi.

İştar Gözaydın annesinin tedavisi nedeniyle Oxford Üniversitesi dahil bir çok dünyanın saygın üniversitelerinden öğretim üyesi olarak gelen teklifleri geri çevirmişti.

Nuran Birand Gözaydın kimdir?

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde Assos üzerine yapmış olduğu lisans tezi ile 1951 tarihinde mezun olan Nuran Birand Gözaydın, doktorasını ise Side üzerine yapmış ve kazılarda da bizzat yer almıştı. Gözaydın, Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel’in öğrencisiydi. Gözaydın, akademik yaşamını uzun süre Boğaziçi Üniversitesi İngilizce dil okulu bölümünde eğitmen olarak geçirmişti. 

Prof. Dr. İştar Gözaydın işsiz kalmasına rağmen, annesinin rahatsızlığından dolayı kendisine dünyanın saygın üniversitelerinden gelen öğretim üyeliği tekliflerini reddetmişti.

 

 

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