Sosyal psikolojinin kurucularından ve uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (1969-1973) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1973-1995) öğretim üyeliği yaptı.

A.B.D.’nde Berkeley, Princeton, Colombia ve Harvard Üniversitelerinde ders verdi ve araştırmalar yürüttü. UNESCO’ya bağlı International Social Science Council’da (ISSC); Kültürler-Arası Psikoloji Kuruluşunda ve Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliğinde Yürütme Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yurtiçinde basılmış 18 kitap ve 47 makale/kitap bölümü; yurtdışında basılmış 12 kitap ve 140 makale/kitap bölümü var. Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyen ve psikoloji literatüründeki çeşitli araştırmalara esin kaynağı olan “Kültürlerarası Benlik ve Aile Modeli”ni geliştiren Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, birçok ulusal ve uluslararası bilim ödülünün de sahibi oldu.

Bunların belli başlıları şöyle:

Avrupa Gelişim Psikoloji Kuruluşu 2007 William T. Preyer İnsan Gelişimi Çalışmalarında Mükemmellik Ödülü; 2007 Ursula Gielen Global Psikoloji Kitabı Ödülü; The Academy of Sciences for the Developing World “TWAS üyeliği” (2006); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Üyeliği (2005); Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu “Psikoloji Biliminin Uluslararası Gelişimine Katkı Ödülü” (1998); Kültürlerarası Psikoloji Kuruluşu Onur Üyeliği (1998); Wellesley College Mezunlar Başarı Ödülü (1997); Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1996); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Ödülü (1993–94); Amerikan Psikoloji Kuruluşu “Uluslar arası Psikolojinin Gelişmesine Seçkin Katkı Ödülü” (1993); Phi Beta – Kapa (1985); Fulbright Ödülü (1983-84); Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1980).

Üniversitelerde psikoloji bölümlerinin kurulmasında öncü oldu

Bilim Akademisi, üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı için web sayfasından bir açıklama yayımladı. Kağıtçıbaşı’nın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kalıcı etki yapan bir bilim insanı olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bilim Akademisi üyesi Çiğdem Kağıtçıbaşı’nı 2 Mart sabahı kaybettik. Çiğdem Kağıtçıbaşı çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kalıcı etki yapmış bir bilim insanı idi. Etkisi sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji, gelişim psikolojisi gibi geniş bir yelpazeye yayıldı. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra özellikle aile ve çocuk gelişimi ve eğitimi konularında sosyal politikalar ve eğitim programları oluşmasında etkin rolü oldu. Türk üniversite düzeninde önemli rol oynayan psikoloji bölümlerinin kurulması ve gelişmesinde öncü oldu.

AÇEV’in kurucularından Çiğdem Kağıtçıbaşı KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesiydi. Aynı zamanda International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı ve International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesiydi. Amerikan Psikoloji Kuruluşu ve Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu’ndan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ almıştı. Toplamda 33 kitabı ve 222 makalesi vardır.”

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın cenazesi 3 Mart Cuma günü Levent caminde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecek.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı kimdir?

Çiğdem Kağıtçıbaşı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesiydi. International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesi, International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı'ydı.

Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşu’ndan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ aldı. Teorik ve uygulamalı araştırmaları sosyo-kültürel bağlamda insan gelişimi, eğitim, kadın ve aile üzerinde odaklanmıştır. Çoğu yurt dışında basılmış 33 kitabı ve 222 makalesi vardır. KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesiydi.