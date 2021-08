Prof. Dr. Çelik Aruoba yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından, eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba dün gece yaşamını yitirdi.

Çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün Ankara'da, ikindi namazından sonra eşinin kabrinin yanında toprağa verilecek.

Çelik Aruoba kimdir?

Çelik Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba, T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba’nın da kardeşiydi.

1942 yılında doğan Çelik Aruoba, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu, aynı üniversitede doktorasını tamamladı.

2009 yılına kadar Ankara Üniversitesi İktisat Profesörü olarak ders veren Çelik Aruoba, iktidat bölümü başkanlığı, Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, Yakın Doğu Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü olarak görevlerini üstlendi.

Öğretim ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, özellikle beslenme, uluslararası ticaret, çevre politikaları uluslararası ticaret ilişkileri, tarım ekonomisi, tarımda organik üretim, vb gibi konulardaki araştırmalarının yanı sıra- uzun bir süreden beri bölgesel kalkınma, tarımsal gelişme, -son dönemlerde, giderek artan ölçüde, 2 çevre ve doğal kaynak kullanımı duyarlı-bölge planlaması ve bölge yönetimi konularında Türkiye’de ve Türkiye dışında, proje yöneticisi olarak, çeşitli araştırmalar yapmıştır.

Bazı araştırma ve yayınları şöyle:

Türkiye’de Yüksek Verimli Buğday Tohumlarının (HYSV) Yaygınlaşması, Kullanımı ve Bağlı Teknolojiler araştırması, (Profesör Dr. Reşat Aktan ile birlikte, Tarım Bakanlığı ve CYMMYT için) 1973-1977; Bu çalışmanın sonuçlarını içeren rapor TKV tarafından yayınlanmıştır.

Türk Tarımında Değişen Üretim Teknikleri araştırması; araştırma Ege Bölgesinde Salihli ve Akhisar İlçelerinde gerçekleştirilmiştir, 1974-1978; Aruoba, Ç., "Türk Tarımında Geleneksel-Geçimlik Sektörün Büyüklüğü, Yapısı ve İşleyişi”, SBF Dergisi, no. 28/3,4, Ankara, 1975. Aruoba, Ç., Türk Tarımında Farklı Üretim Teknikleri ve Yenileşme, SBF yayını, Ankara, 1979.

İskenderun Bölgesi Kıyı Alanları Yönetimi (Coastal Zone Management at Iskenderun Bay Area of Southern Turkey) araştırması (Prof. Dr. Can Hamamcı ile birlikte Mediterranean Blue Plan, UNEP ve Çevre Bakanlığı adına) 1992- 1994. Bu çalışma sonuçları Çevre Bakanlığı ve UNEP tarafından rapor halinde ve üç ayrı dilde yayınlanmıştır.

Coastal Zone Management at Mediterranean Coastal Region of Fuka-Matrouh of Egypt araştırması. ( The Mediterranean Blue Plan, UNEP ve Mısır Hükümeti adına) 1995-1996; bu çalışma ile ilgili metodoloji çalışması ve araştırma sonuçları Mediterranean Blue Plan, UNEP tarafından yayınlanmıştır:

Aruoba, Ç., Fuka-Matruh Coastal Area Management Programme: Systemic and Prospective Analysis for an Environment Friendly Management, Blue Plan for the Mediterrranean-Regional Activities Center Publication, Sophia Antipolis, 1996.

Trade and Environment Links in Turkey, Report 1: Impact of Environmental Regulations and, Standards in European and North American Markets on Turkish Exports; Report 2: Environmental Impact of Trade and Production in Two Important Export Sectors of Turkey: Iron and Steel and Cotton. (For UNCTAD) 1994-1995. (Araştırma sonuçları UNCTAD tarafından yayınlanmıştır.)

Case Study of Organic Cotton and Textiles in Turkey, Cost Comparison of Organic and Conventional Agriculture (for UNCTAD), 1996-1997. “Human Dignity and Social Exclusion, Country Report on Turkey, (with Altıparmak, K.) EC, HDSE (97) 19, Strasbourg, 1997.

World Cotton Markets, New Stabilization Proposals and Turkey, (with M.Arda, S.Pamuk) GETA Publications, Ankara, 1980. 3 "Türkiye’de Beslanme Sorunlarının Ekonomik Temelleri " Journal of Nutrition and Dietetics, Vol. 10, Ankara, 1980. Türkiye’de Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme, (ed.) Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara, 1981. Food Production and Nutrition in Turkey, (ed.) Turkish Development Studies Foundation Publications, Ankara, 1981. "Türk Tarımında Faktör Piyasaları," Professor Reşat Aktan’a Armağan, SBF Yayını, Ankara, 1982.

"Tarımda Teknoloji Değişiminin Gelir Dağılımı Etkisi, " Türkiyede Tarımsal Yapılar, (eds. S. Pamuk and Z.Toprak), Ankara, 1988. "Food Demand Projections and Nutritional Analysis," Proceedings of 1988 Cappa Workshop, Organization of the Islamic Conference Publication, Ankara, 1989. Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti, ATAUM yayını , n.4, Ankara, 1989.

"Çevre, Ekonomi, Politika," Mülkiyeliler B. Dergisi, n. 120, Ankara, Haziran, 1990. * "Çevre Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi?" İnsan, Çevre. Toplum, (ed. R. Keles), Ankara, 1991 (İkinci Baskı, 1997).

Economic Development of Contemporary Turkey, (with Ozdemir Akmut and Yoshihiro Kimura) Institute of Developing Economies Publication, M.E.S. series no: 32, Tokyo, 1992. "Eco-Labelling in the EU and the Export of Turkish Textiles and Garments," in Eco-Labelling and International Trade, (Zarilli, S., Jha, V. and Vossenaar, R. eds.) Macmillan Press Ltd., New York, 1997. “Organic Cotton in Turkey,”

Organic Cotton: From Field to Final Product, Dorothy Myers and Sue Stalton (Eds.), PAN UK, 1999. “How Vital is the ‘Lack of Funding’ in Effective Environmental Management in Turkey?” (with Sezer, S. and Kocasoy, G.) Waste Management, 2003, vol 23. no. 5. (page 447- 454) In-Depth Study on Local Governance and Capacity Building - Report for UNDP Country Evaluation: Assessment of Development Results Turkey, (with Algan, N. and Abay,T.) Ankara, 2004. “Financing Environmental Policies in Developing Countries,” Near East University Journal of Social Sciences (NEUJSC),V. 1, no 1, 2008.

“Tarım Ürünleri Ticareti, Korumacılık, Kriz,” NEUJSC, V. 2, no.1, 2009