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Dünya
Deutsche Welle

Pro NRW'den Erdoğan karşıtı gösteri

Köln'de aşırı sağcı Pro NRW Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto için gösteri düzenledi. Pro NRW'yi ve aşırı sağı protesto için solcu bir grup da karşıt gösteri yaptı.

04 Eylül 2016 22:13


Köln'de dün Kürt ve solcu grupların düzenlediği gösterinin ardından bugün aşırı sağcılar ve solcular gösteri yaptı. Aşırı sağcı Pro NRW'nin Köln'deki gösterisi, 'Oportünist Erdoğan yanlısı politikanın Kuzey Ren Vestfalya'da genişlemesine hayır' sloganıyla düzenlendi. Köln ana tren garı önündeki gösteriye 50 kişi katıldı. Organizatörler gösteriye 350 kişinin katılmasından yola çıkıyordu.

Solcu gruplar ise aşırı sağcıların gösterisini protesto etmek için biraraya geldi. Köln ana tren garına yakın bir noktada yapılan solcuların gösterisine ise 60 kişi katıldı. 'Aşırı sağa karşı Köln İttifakı'nın da destek verdiği gösteri sadece Pro NRW'yi protesto amacıyla yapılmadı. Gösterinin aynı zamanda sayıları giderek artan sağcı, ırkçı saldırılara dikkat çekmek için de yapıldığı vurgulandı.

Gösterilerde güvenliğin sağlanmasında 1000 polis görev yaptı. Köln'de dün Deutz semtinde Kürt ve solcu grupların çağrısıyla bir gösteri düzenlendi. 'Ne askeri darbe, ne sivil diktatörlük' sloganıyla düzenlenen gösteriye 30 bin kişi katıldı. Gösteriye Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger'in yanı sıra HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile PYD Eş Başkanı Salih Müslim de katılmıştı.

Köln emniyetinden hafta içinde yapılan açıklamada, kentte göstericilerin yürüyüş yapmadan protesto gösterisi düzenleyeceği bildirilmişti. Kürt örgütlerinin, emniyet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde yürüyüş yapılmaması konusunda ikna oldukları açıklanmıştı.

Köln RheinEnergie Stadyumu'nda düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Kürt Kültür Festivali" de güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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