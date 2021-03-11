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Prens William, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajı sonrası gündeme gelen Buckingham Sarayı'nda ırkçılık iddialarına "Biz hiç ırkçı bir aile değiliz" sözleriyle yanıt verdi.

Variety'nin aktardığına göre, Buckingham Sarayı'ndan sonra Prens William da ses getiren Oprah Winfrey röportajına yanıt verdi. Meghan Markle'ın bebekleri Archie'ye hamileyken Kraliyet ailesinden birinin doğacak çocuğun cildinin koyu olacağından endişe ettiğini söylemesiyle gündeme gelen ırkçılıkla ilgili konuşan Prens William "Biz hiç ırkçı bir aile değiliz" dedi.

Kardeşi Prens Harry'le konuşup konuşmadığı sorusunu yanıtlayan William "Konuşmadım ama konuşacağım" dedi.

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