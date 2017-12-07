Premier Lig bu hafta alev alev 

Premier Lig\'in zirvesinde olan iki Manchester ekibi karşı karşıya gelecek

Merseyside derbisinde gözler gol krallığında zirdede olan Salah\'da olacak

Chelsea\'nin West Ham United\'a büyük üstünlüğü bulunuyor

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'in 16\'ncı haftasında ligin kaderini belirleyecek 3 önemli derbi karşılaşması oynanacak. Manchester\'ın iki devi United ve City, Old Trafford\'da karşılaşacak. Londra derbisinide West Ham United ile Chelsea, Londra Stadyumu\'nda kozlarını paylaşacak. Merseyside derbisinde Everton, Anfield\'da Liverpool\'un konuğu olacak.

PREMIER LİG\'İN ZİRVESİNDE DEV RANDEVU

Premier Lig\'in pazar mesaisinde Manchester City, United deplasmanına çıkıyor. Maviler, kazanarak en yakın takipcisiyle arasındaki puan farkını 11\'e çıkarmak istiyor. Kırmızı şeytanların kazanması durumunda puan farkı, 5\'e düşecek. Manchester United, bu sezon evinde oynadığı 7 karşılaşmayıda kazandı ve 20 gol atarken sadece 1 golü kalesinde gördü. Lider City, bu sezon ligin en iyi deplasman karnesine sahip takımı. Deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmayı kazanan City, 18 gol attı ve 4 gol yedi. İki devin oynadığı son 10 resmi maçın 5\'i City, 3\'ü United üstünlüğüyle biterken, 2 maç berabere tamamlandı.

GÖZLER SALAH\'IN ÜZERİNDE

Merseyside derbisinde Liverpool, 10 Aralık pazar günü Anfiled\'da Everton\'ı ağırlayacak. Liverpool, zirve hesapları yaparken son 2 maçını kazanan Everton, yükselişini sürdürmek istiyor. Liverpool, evinde oynadığı 7 karşılaşmanın 4\'ünü kazanırken 4 maç berabare tamamlandı. Bu müsabakalarda 13 gol atan Liverpool, ağlarında 2 gol gördü. Everton, deplasmana çıktığı 7 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşamayazken, 3 berberlik alırken 4 maçtan ise puansız ayrıldı. Everton, bu maçlarda 5 gol atarken, 16 golü kalesine kapayamadı. Liverpool\'un en büyük gol silahı ligde 25 maçta 12 gol atarak gol krallığı zirvesinde bulunan Mohamed Salah olacak.

CHELSEA\'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Ligde kötü günler geçiren, düşme hattında yer alan, Bilic\'in ayrılmasından sonraki süreçte de toparlanamayan ve sadece 1 puan alan West Ham United, Premier Lig\'in zirvesi için kritik olan bu haftada kesin galibiyet bekleyen Chelsea\'yi 9 Aralık cumartesi günü Londra Stadyumu\'nda misafir edecek. West Ham, iç sahada oynadığı 6 maçın sadece 2\'sini kazanıp 1 beraberlik alırken 3 maçtan mağlup ayrıldı. Chelsea, deplasmana çıktığı, 7 maçın 5\'ini kazanıp 2 beraberlik elde ederken 1 mağlubiyet aldı. Londra ekiplerinin aralarındaki son 10 maçın 6 galiyeti Chelsea hanesine yazılırken 2 galibiyet West Ham\'ın oldu. 2 maç ise berabere sonuçlandı.

