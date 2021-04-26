Posta çalışanlarının yıpranma payı alabilmesi için kanun teklifi verildi: Fiili hizmet zammı artık bir mecburiyet

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, posta dağıtım ve teslimi yapan çalışanlara fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Hakverdi “Yıllardır ağır şartlarda ve stres altında çalışan posta emekçileri için bu dönem çok daha zorlu geçiyor. Değişen tüketim alışkanlıkları da dikkate katıldığında posta emekçilerinin yükü daha da ağırlaşacak. Bu yüzden bir an önce fiili hizmet zammı almaları şart” dedi.

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, pandemi döneminde birçok posta emekçisinin Koronavirüs nedeni ile hastalandığını ve hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Günümüz şartlarında birçok meslek çeşitli riskler barındırmakta ve çalışanlar hem bedenen hem de zihnen yıpranmaktadır. Emekçilerin sağlığının korunması ve bir süre sonra altından kalkamayacağı bir işte çalıştırılmamasına dair düzenlemeler yapmak en temel insan haklarından birine sahip çıkmak olacaktır. Bu bağlamda ülkemizde birçok meslek grubuna kanuni düzenleme ile taşıdığı riske göre fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmiştir. Değişen insan alışkanlıkları ve ihtiyaçlar günümüzde bazı meslek mensuplarını daha fazla risk altına itmektedir. Özellikle mal ya da hizmeti tüketiciye ulaştıran emekçileri, önümüzdeki günlerde daha yoğun bir çalışma düzeni ve dolayısı ile daha fazla risk bekliyor."

"Fiili hizmet zammı artık bir mecburiyet"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, posta emekçilerinin özellikle pandemi döneminde iş yükünün ve bununla birlikte daha da arttığını vurgulayan Hakverdi, "Posta gönderilerinin dağıtım ve teslimini yapan emekçiler de bu meslek gruplarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her zaman risk altında ve yorucu şartlarda çalışmakta olan posta emekçilerinin özellikle pandemi döneminde ve çağımızın değişen alışveriş kültürü ile posta iş yükü artmış bununla doğru orantılı olarak ise risk oranı yükselmiştir. Buna rağmen posta emekçileri halen fiili hizmet zammı alan meslekler arasında yer almamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Düşük maaşla resen emekli ediliyorlar"

Dağıtıcılık mesleğinin fiili hizmet zammı verilmesi yönünden ağır bir iş sayılmadığı halde erken emeklilik düzenlemesinde ağır iş kabul edilerek 55 yaşında resen emeklilik işlemi yapıldığına dikkat çeken Hakverdi, bu durumun posta emekçilerinin erken emekli oldukları için düşük emekli maaşı almalarına neden olduğunun altını çizdi.

Hakverdi, kanun teklifinde risk altında ve yoğun bir şekilde çalışan posta dağıtım ve teslimat emekçilerinin bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet zammı almasının insani bir gereklilik olduğun da belirtti.