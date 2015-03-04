T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Portredeki gölgenin sırrı çözüldü

ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'un portresindeki gölgenin kimliğini ressam açıkladı

04 Mart 2015 12:15

ABD ’nin eski başkanlarından Bill Clinton’ın Ulusal Portre Galerisi’nde yer alan tam boy portresinin ressamı Nelson Shanks’ten şoke edici bir itiraf geldi. Shanks, 2006’da tamamladığı portrede, Beyaz Saray’da stajyer olduğu dönemde, adı Clinton’la seks skandalına karışan Monica Lewinsky’le ilgili gizli referans olduğunu açıkladı.

Philadelphia Daily News’e konuşan Shanks, “En çok kimi resmederken zorlandınız” sorusuna, “Clinton çok zordu. Gerçek şu ki Clinton tüm zamanların en iyi yalancısı. O ve yönetimi iyi icraatlarda bulundu, ama Monica olayını aklımdan hiç çıkaramamıştım” yanıtını verdi.

Milliyet'in yayımladığı habere göre, ressam, tabloda Clinton’ın tam sağ omzunun yanına düşen gölgenin, Lewinsky ile ilişkilerinin sembolü haline gelen mavi elbiseye gönderme yaptığını belirterek, “O gölge gerçekten de Clinton odada değilken kullandığım mankenin üzerindeki mavi elbiseye ait. Aynı zamanda da malum mavi elbisenin Clinton’ın ofisi ve üzerindeki gölgesini de temsil ediyor” dedi. Clintonların portreyi hiç sevmediğini anlatan Shanks, Galeri’ye portrenin kaldırılması için baskı yaptıklarını, ancak bunun reddedildiğini öne sürdü. Portrede, Clinton’ın evlilik yüzüğünün yer almaması da dikkat çekiyor.

ETİKETLER

portregölgebill clintonmonica lewinsky

İlgili Haberler

Clinton'un seks işçileri ile fotoğraf çektirmesi ABD'de günün konusu oldu

Bill Clinton'ın, ABD'nin Los Angeles kentinde, bir insani yardım kuruluşuna bağış toplamak için düzenlenen galada iki genç ve güzel kadınla çektirdiği fotoğraf Amerikan medyası ve kamuoyunda gündem konusu oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24