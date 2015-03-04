Portredeki gölgenin sırrı çözüldü

ABD ’nin eski başkanlarından Bill Clinton’ın Ulusal Portre Galerisi’nde yer alan tam boy portresinin ressamı Nelson Shanks’ten şoke edici bir itiraf geldi. Shanks, 2006’da tamamladığı portrede, Beyaz Saray’da stajyer olduğu dönemde, adı Clinton’la seks skandalına karışan Monica Lewinsky’le ilgili gizli referans olduğunu açıkladı.

Philadelphia Daily News’e konuşan Shanks, “En çok kimi resmederken zorlandınız” sorusuna, “Clinton çok zordu. Gerçek şu ki Clinton tüm zamanların en iyi yalancısı. O ve yönetimi iyi icraatlarda bulundu, ama Monica olayını aklımdan hiç çıkaramamıştım” yanıtını verdi.

Milliyet'in yayımladığı habere göre, ressam, tabloda Clinton’ın tam sağ omzunun yanına düşen gölgenin, Lewinsky ile ilişkilerinin sembolü haline gelen mavi elbiseye gönderme yaptığını belirterek, “O gölge gerçekten de Clinton odada değilken kullandığım mankenin üzerindeki mavi elbiseye ait. Aynı zamanda da malum mavi elbisenin Clinton’ın ofisi ve üzerindeki gölgesini de temsil ediyor” dedi. Clintonların portreyi hiç sevmediğini anlatan Shanks, Galeri’ye portrenin kaldırılması için baskı yaptıklarını, ancak bunun reddedildiğini öne sürdü. Portrede, Clinton’ın evlilik yüzüğünün yer almaması da dikkat çekiyor.