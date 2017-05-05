T24 LogoT24 Logo
Dünya

Porto Riko iflasını açıkladı

Porto Riko, özel sektör dahilinde 74 milyar doları bulan borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı

05 Mayıs 2017 23:14

Geçtiğimiz günlerde ise Amerika’nın tarihindeki en büyük iflas olaylarından birine dahil olan Porto Riko, özel sektör dahilinde neredeyse  74 milyar dolarlık borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

Dağ gibi biriken borcu ve nüfus kaybının ardından, Porto Riko hükümeti, iflastan korunmaya denk düşen yasaları tetikleyecek adımları atmaya başladı ve adada yaşayan yerliler, yatırımcılar ve işçilerin kaderini belirleyecek olan yasal savaş başlamış oldu.

Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 100’üne eşit olan 74 milyar dolarlık borcu ve 49 milyar dolarlık emeklilik primleriyle ülkede finansal açıdan yolunda gitmeyen birçok durum mevcut.

Porto Riko’nun iflasını ilan etmesinin ardından geleceği belirsiz olan vatandaşlar ise, merakla ne olacağını bekliyor.

Fakat iflasını açıklayan Porto Riko’da yaşayanlar bu durumdan fayda da sağlayabilir. Toplum güvenliği ve sağlık hizmetleri açısından zayıf olan hükümet, ekonomisini düzeltmesiyle birlikte eksik olan bu yönlerini de geliştirebilir. Porto Rikolu yetkililer doktorların maaşlarını ve okulların yönetim masraflarını karşılayamadığını belirtmişti.

Ülke, 2007 yılından bu yana yüzde 20 oranında bir iş kaybı yaşamış ve yüzde 10’luk nüfus da göç etmek durumunda kalmıştı.

 

ETİKETLER

Porto Riko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24