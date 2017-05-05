Porto Riko iflasını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ise Amerika’nın tarihindeki en büyük iflas olaylarından birine dahil olan Porto Riko, özel sektör dahilinde neredeyse 74 milyar dolarlık borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

Dağ gibi biriken borcu ve nüfus kaybının ardından, Porto Riko hükümeti, iflastan korunmaya denk düşen yasaları tetikleyecek adımları atmaya başladı ve adada yaşayan yerliler, yatırımcılar ve işçilerin kaderini belirleyecek olan yasal savaş başlamış oldu.

Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 100’üne eşit olan 74 milyar dolarlık borcu ve 49 milyar dolarlık emeklilik primleriyle ülkede finansal açıdan yolunda gitmeyen birçok durum mevcut.

Porto Riko’nun iflasını ilan etmesinin ardından geleceği belirsiz olan vatandaşlar ise, merakla ne olacağını bekliyor.

Fakat iflasını açıklayan Porto Riko’da yaşayanlar bu durumdan fayda da sağlayabilir. Toplum güvenliği ve sağlık hizmetleri açısından zayıf olan hükümet, ekonomisini düzeltmesiyle birlikte eksik olan bu yönlerini de geliştirebilir. Porto Rikolu yetkililer doktorların maaşlarını ve okulların yönetim masraflarını karşılayamadığını belirtmişti.

Ülke, 2007 yılından bu yana yüzde 20 oranında bir iş kaybı yaşamış ve yüzde 10’luk nüfus da göç etmek durumunda kalmıştı.