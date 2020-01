Porno zamanın sınırlarını aştı

"PornWatchers" adlı arama motorunun yaptığı araştırmalara göre, 2006 yılından bu yana tam 1.2 milyon yıl uzunluğunda pornografik video izlendi.

Popüler pornografik içerik sunucuları xHamster ve YouPorn'da arama yapan "PornWatchers" arama motoru, son altı yılda iki sitede tam 93 milyar arama sonucu gösterimi gerçekleştiğini bildirdi.

Eser Teker'in GQ dergisinde yayımlanan yazıda, bu iki site dışındaki on binlerce pornografik içerik sağlayıcının varlığı da hesaba katılırsa bu hesaba on milyonlarca yıl daha eklenmesinni olası olduğunu yazdı.



Yorumların yüzde 63'ü olumlu



YouPorn ve XHamster sitelerinde 735 binden fazla video bulunuyor ve bunlara ayda yaklaşık 22 bin yenisi ekleniyor. Sitelerde ortalama video görüntülenme süresi 11 dakika civarında. Videolara verilen 158 milyon yorum ve puanın yüzde 63'ü de olumlu yönde.