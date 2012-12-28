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Yaşam

Porno zamanın sınırlarını aştı

'PornWatchers' arama motoru, son altı yılda iki sitede tam 93 milyar arama sonucu gösterimi gerçekleştiğini bildirdi

28 Aralık 2012 18:15

"PornWatchers" adlı arama motorunun yaptığı araştırmalara göre, 2006 yılından bu yana tam 1.2 milyon yıl uzunluğunda pornografik video izlendi.

Popüler pornografik içerik sunucuları xHamster ve YouPorn'da arama yapan "PornWatchers" arama motoru, son altı yılda iki sitede tam 93 milyar arama sonucu gösterimi gerçekleştiğini bildirdi.

Eser Teker'in GQ dergisinde yayımlanan yazıda, bu iki site dışındaki on binlerce  pornografik içerik sağlayıcının varlığı da hesaba katılırsa bu hesaba on milyonlarca yıl daha eklenmesinni olası olduğunu yazdı. 


Yorumların yüzde 63'ü olumlu


YouPorn ve XHamster sitelerinde 735 binden fazla video bulunuyor ve bunlara ayda yaklaşık 22 bin yenisi ekleniyor. Sitelerde ortalama video görüntülenme süresi 11 dakika civarında. Videolara verilen 158 milyon yorum ve puanın yüzde 63'ü de olumlu yönde. 


 

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