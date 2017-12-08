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Dünya

Porno yıldızı August Ames evinde ölü bulundu

Sosyal medyadan yapılan tacizlerin genç kadını intihara sürüklemiş olabileceği konuşuluyor

08 Aralık 2017 16:22

23 yaşındaki Yetişkin film sektörünün önde gelen isimlerinden Kanadalı porno film yıldızı August Ames, evinde ölü bulundu. Porno yıldızının ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

Ames, özellikle Twitter’da kendisine yöneltilen ‘homofobik’ suçlamalarıyla kamuoyunun gündemindeydi. Dış basın sosyal medyadan yapılan tacizlerin genç kadını intihara sürüklemiş olabileceğini iddia ediyor.

"Vücudumu riske atamam"

CNN Türk’ün haberine göre, yakınlarına bir süredir acı çektiğini söylediği belirtilen Ames’i bu duruma sürükleyen olay ise şöyle gelişti: Oynadığı +18 filmlerle bilinen Ames Twitter’a, kendisine eşcincel bir erkekle oynayacağı cinsel içerikli film teklifi geldiğini ve bunu kabul edemeyeceğini yazmıştı. Bunun üzerine kendisini homofobik olmakla suçlayan pek çok mesaj aldı.

Twitter’a “Vücudumu riske atamam” diye yazan Ames, eşcinsellere yönelik filmlerdeki risklerin daha yüksek olduğunu ve geçirilmesi gereken tıbbi prosedüre girmek istemediğini, kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının kendinde olduğunu söylemiş ancak homofobi suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

Polis genç kadının cesedinin ne şekilde bulunduğu ile ilgili henüz bir detay verilmedi. August Ames 270 filmde oynamıştı. Daha önce porno sektörünün Oscar’ı sayılan AVN’de ödül de almıştı.

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