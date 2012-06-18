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Kültür-Sanat

Porno üçlemesi Harry Potter’ı geride bıraktı!

2 çocuk annesi Mitchell’in E.L James takma ismini kullanarak kaleme aldığı kitap serisi önce e-kitap olarak yayınlandı

18 Haziran 2012 18:57

İngiliz yazar Erika Mitchell tarafından kaleme alınan ve dünyadaki ilk 'porno üçlemesi' olan kitap İngiltere’de Harry Potter’ı bile geride bırakarak rekor kırdı.

İngiliz yazar Erika Mitchell’ın yazdığı ve dünyadaki ilk porno üçlemesi olan “Fifty Shades of Grey” (Grinin 50 Gölgesi) adlı kitabı İngiltere’de satış rekoru kırıyor.
 
 
2 çocuk annesi Mitchell’in E.L James takma ismini kullanarak kaleme aldığı kitap serisi önce e-kitap olarak yayınlandı.
 
Kitabın popüleritesinin gün geçtikçe arttığını gören yayıncılar kitabı basma kararı aldı. Piyasaya çıktığı ilk hafta 100 binden fazla satan kitap Harry Potter ve Alacakaranlık gibi dünyaca ünlü kitapları geride bıraktı.
 
 
Daily Mail gazetesine konuşan Bookseller dergisinin editörü Philip Stone konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
 
“Film versiyonu olmadan ve ünlü olmayan bir yazarın elinden çıkan bir kitabın bu kadar başarı elde etmesi çok görülen bir şey değil.”
 

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Fifty Shades of Grey

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