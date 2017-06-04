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Deutsche Welle

Polonya'da LGBT hakları yürüyüşü

Polonya’nın başkenti Varşova'da binlerce gösterici LGBT hakları için yürüyüş yaptı. Milliyetçi bir grubun “eşitlik yürüyüşünü” engelleme girişimine polis engel oldu

04 Haziran 2017 17:04

"Aşk günah değildir”, "Homofobi kalp rahatsızlığına neden olur”, "Hepimiz eşitiz” yazan pankartlar taşıyan binlerce gösteri lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin (LGBT) hakları için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında çok sayıda gökkuşağı bayrağı taşındı. Ayrıca engellilere, etnik ve dini azınlıklara yönelik ayrımcılık da "eşitlik yürüyüşü" sırasında protesto edildi. Organizatörlerin verdiği rakama göre 50 bin kişi gösteriye katıldı. Polis ise katılımcıların sayısını 13 bin olarak açıkladı. Sağcı milliyetçi bir grubun yürüyüşü engelleme çabasına polis engel oldu.

Katolik Hristiyanlığın güçlü bir biçimde yaşandığı Polonya, eşcinsel çiftlerin medeni durumunun hukuki olarak düzenlenmediği az sayıdaki Avrupa Birliği ülkesi arasında yer alıyor. "Homofobiye Karşı Kampanya” adlı organizasyon milliyetçi muhafazakâr hükümetten LGBT bireylere yönelik nefret ve homofobi motivasyonlu suçlara karşı yasal düzenlemeler getirmesini istiyor. 1200'den fazla örgütün dâhil olduğu ILGA adlı federasyonun raporuna göre Polonya LGBT hakları konusunda Avrupa Birliği'nde sondan üçüncü sırada yer alıyor. Raporda LGBT bireyler için hukuksal düzenlemeler sadece Litvanya ve Letonya'da daha kötü olarak kaydedilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/AP/EC/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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