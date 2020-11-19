Politikacı ve gazeteciler Mesut Yılmaz’ı anlattı: Siyaset siyasetçilerin işi diye bakardı; aslında bu 12 Eylül rejiminin izlediği bir politikaydı

Gazeteci Faruk Eren, Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan Söz programında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatının portresini çıkardı.

Eski ANAP’lı politikacılar Nesrin Nas ve Erkan Mumcu ile gazeteciler Faruk Bildirici ve Mirgün Cabas ile Yılmaz'ın yaşamı ve siyaset hayatına ilişkin tanık olduklarını anlattı. Hanedanın Son Prensi adlı kitabında Mesut Yılmaz’ın biyografisini yazan gazeteci Faruk Bildirici Yılmaz'ın öğrenciyken gençlik hareketlerinden uzak duran, siyasi aktivitesi olmayan bir öğrenci olduğunu belirterek Anavatan Partisi’ne girmeye karar verdiğinde abisiyle yaptığı bir konuşmayı hatırlattı.

Bildirici, "“Ben Anavatan Partisi’ne, Turgut Özal’ın partisine gireceğim dediğinde” Abisi Turgut Yılmaz, “Nereden çıktı bu, sen siyaseti sevmezsin ki” diyor. Yani o kadar siyasetten uzak olduğunu biliyor. Mesut Yılmaz’ın siyaset anlayışı parlamentoda yapılan siyaset. Parlamento dışında yapılan siyasetten pek hazzetmiyor. Nitekim 12 Eylül sonrasında bakan olduğunda depolitizasyonu savunan, siyasetçilerin dışındaki kişilerin siyasetle uğraşmaması gerektiğini belirten demeçler vermişti. Malum bu politika aslında 12Eylül askeri rejiminin izlediği bir politikaydı" dedi.

O dönem Başbakanlık muhabiri olarak Mesut Yılmaz’ı izleyen bir başka gazeteci olan Mirgün Cabas da Yılmaz için "Bugünkü siyasetçi profilinden çok farklıydı. Doğrusu, bugünkülerle karşılaştırıldığında takip etmek isteyeceğim bir siyasetçiydi. Çünkü daha gerçek bir adamdı. Olduğu gibi yaşıyordu, kendi hayat biçimini inkar etmiyordu. Kendine özgü bir adamdı" dedi.

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