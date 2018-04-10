Polisten uyuşturucu kullananlara 'şok' baskın

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA polisi, metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik yaptığı \'şok\' baskında 3 kişiyi yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesinde atıl durumdaki binalarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik uygulama yapan polis, girdiği bir binada uyuşturucu madde kullanan Yunus A.\'yı suçüstü yakaladı. Polisin baskınında kaçan kimliği açıklanmayan 2 kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yıkıntı haldeki binada çok sayıda enjektör bulundu. Binayı uyuşturucu madde kullanıcılarının \'mekan\' olarak adlandırdıkları ve burada buluşarak uyuşturucu madde partileri düzenledikleri belirlendi.

Yunus A., Alkol Uyuşturucu Madde Bağımlılık Tedavisi (AMATEM) Merkezi\'nde tedaviden kaçarak metruk binaya gelip uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Uyuşturucu krizine giren Yunus A. hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi. Uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Yunus A. \"Buraya da hastaneden çıkıp geldim. Eve gidecektim, ama arkadaşlar buraya çağırdı. Ben artık kullanmayacağım\" dedi.

Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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