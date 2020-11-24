Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta, online olarak gerçekleştirilecek

Polisiye edebiyatı organizasyonu ‘Kara Hafta İstanbul Festivali’, İBB’nin desteğiyle altıncı kez gerçekleşiyor. Festivalin bu yılki teması polisiyenin mihenk taşı yazar ve şair Edgar Allan Poe.

Festival asıl ‘evi’ olan Pera Palas Oteli’nden Koronavirüs nedeniyle ‘sanal evine’ taşınıyor. Başladığı ilk seneden itibaren 5 yıldır Pera Palas Otel’de düzenlenen festival bu yıl çevirim içi olarak polisiye sevdalılarına ulaşacak.

Kitapseverlerin merakla beklediği festival, 26 – 29 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Festival oturumlarında Ian Rankin, Michael Kardos, Niklas Nat och Dag gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Hakan Günday, Mesut Demirbilek, Onur Saylak, Sevil Atasoy, Su Tunç, Suat Duman ve Taner Ay da yer alacak.

On farklı oturumda 18 konuğun ağırlanacağı organizasyonda Serhan Bali, Sevin Okyay ve Tanıl Bora gibi isimler moderatör olarak bulunacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi oturumlar, Kültür İstanbul YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ilk oturumu, “Şehir ve Polisiye: İstanbul’da Suç ve Suçlu” başlığıyla 26 Kasım Perşembe saat 19.00’da başlayacak. Algan Sezgintüredi’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Sevil Atasoy, Mesut Demirbilek ve Suat Duman konuşmacı olarak yer alacak.

27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ilk oturum olan “Yeni Platformlarda Polisiye: Şahsiyet Fenomeni”nde, Haluk Bilginer’e “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Emmy ödününü getiren “Şahsiyet” dizisi üzerinden, yeni film ve dizi izleme platformlarındaki polisiye ele alınacak. Can Erol’un moderatörlüğünde gerçekleşecek oturuma Şahsiyet’in senaristi Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak konuşmacı olarak katılacak.

Festivalin son gününün ilk oturumu olan “Polisiyenin Kadın Yazarları”nda saat 14.00’te Hülya Balcı moderatörlüğünde Elçin Poyrazlar, Su Tunç ve Ayşe Erbulak polisiye edebiyatseverlerle buluşacak.

29 Kasım Pazar saat 16.00’da başlayacak “Polisiyenin Merkezine Seyahat: Ada’nın Kara Yüzü” başlıklı oturumda Sevin Okyay, Müfettiş Rebus romanları dünyada yirmiden fazla dile çevrilen ve hatırı sayılır bir okuyucu kitlesi edinen İskoç yazar Ian Rankin’le Britanya polisiyesini masaya yatıracak.