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Polisin durduğu otobüsten 48 yolcu çıktı

Kurala uymayan halk otobüs sürücülerine 3 bin 150 Türk lira ceza kesildi

13 Temmuz 2020 11:52

Hadımköy'de polis ekiplerinin pandemi döneminde alınan 3'te 1 kuralına uyulup uyulmadığını denetlemek için durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3’te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor. Hadımköy Yolu’nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi.

Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 lira olacak şekilde tutanak düzenlendi.

Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.

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