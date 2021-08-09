Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak

Polis Meslek Yüksekokulları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta 'www.pa.edu.tr' adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.