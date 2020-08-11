PM'ye giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi dışında kalarak MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis üyeliğine seçilemeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

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