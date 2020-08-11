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Politika

PM'ye giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev

Özkan, başdanışmanlık görevine getirildi

11 Ağustos 2020 18:23

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi dışında kalarak MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis üyeliğine seçilemeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

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