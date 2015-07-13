Plüton'u net görmeye saatler kaldı

Dokuz yıl önce uzaya gönderilen New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracı, yarın Plüton'a en yakın mesafeye ulaşarak gezegeni fotoğraflayacak.

New Horizons, Plüton'a en fazla yakınlaştığı noktada yüzeyden 12 bin 500 km yukarıda olacak. O noktada uzay aracındaki yüksek çözünürlüklü Lorri kamerasıyla şimdiye kadarkinden daha iyi görüntüler elde edilmesi umuluyor.

Başka Haber'de yer alan bilgiye göre, Amerikalı uzay araştırmacıları, Plüton cüce gezegenine yaklaşmakta olan New Horizons'un gönderdiği fotoğrafları “hayret verici ve eğlenceli” diye tanımladı. 'Cüce gezegen' Plüton’dan ilk kez bu denli yakın fotoğraflar geliyor.



New Horizon’dan gelen fotoğrafları değerlendiren Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nden (NASA) John Spencer, Plüton üzerinde “çılgın” diye tanımladığı siyah-beyaz oluşumların ne olduğunu, yüzeyindeki dairemsi yapıların krater mi ya da başka bir şey mi olduklarını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadarki en net görüntüler bekleniyor

New Horizons'un, dünyadan 4,5 milyar km.'den fazla bir uzaklıktaki Plüton'dan önümüzdeki günlerde elde edeceği bilimsel verileri göndermesi ise ayları bulacak.

Uzay aracının göndermeye başlayacağı veriler, bu gezegenin şu ana kadarki en net görüntüleri olacak.

'Cüce gezegen' için yeniden

Uluslararası Astronomi Birliği, (UAB) Plüton'u 2006 yılında ‘gezegen‘ sınıfından çıkararak ‘cüce gezegen‘e çevirmişti.

Plüton, bu değişim nedeniyle "dışlanmış gezegen" olarak da biliniyor.

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi tartışmayı yeniden açarak Plüton’un gezegen statüsünü savunan ve savunmayanlara yönelik bir toplantı yaptı. Üç uzmanın görüşlerini anlattığı toplantıdan, ‘Plüton gezegendir’ sonucu çıktı.UAB’nin bir gezegende aradığı üç özellik var:



* Güneş’in uydusu olmak,



* Kendi kütlesinden dolayı küresel bir yapıya sahip olmak,



* Yörüngesindeki ‘enkazı‘ (yani her türlü başka küçük gök cismini) temizlemiş olmak.



Plüton’un gezegen sınıfından çıkarılmasının sebebi, ‘yörüngesindeki enkazı temizlememesi’ydi.