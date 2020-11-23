Playstation 5 veya Xbox Series X almadan önce beklemek için 4 neden

Yeni jenerasyon oyun konsolları Playstation 5 ve Xbox Series X dünya genelinde satışa çıktı.

Ancak ürüne olan yüksek talep nedeniyle birçok ülkede oyun severler konsola ulaşamazken, ülkemizde de birçok kişi fiyatının yüksekliği nedeniyle konsolları satın alamıyor.

Türkiye'de Playstation 5, 8 bin 299 liraya satışa çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan konuyla ilgili olarak "Herkes bir PlayStation’ı olsun ister, Xbox'ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette, Türkiye fiyatlarında..." demişti.

TIME dergisi, yeni jenerasyon oyun konsollarını almadan önce biraz beklemek için 4 neden sundu:

1- Bazı "yeni jenerasyon" oyunlar mevcut konsollarda da oynanabiliyor

Yeni jenerasyon konsolların en çok beklenen Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed: Valhalla ve Godfall gibi ilk oyunları eski jenerasyon konsol ve bilgisayarlara da çıktı. Oyunları piyasadaki en iyi grafiklerle oynama gibi bir isteğiniz yoksa PS4'ünüzde de bu oyunları oynayabilirsiniz.

PS5'in en çok beklenen özel oyunu Horizon: Forbidden West ve Xbox Series X'in özel oyunu Halo Infinite 2021'in ikinci yarısına kadar çıkmayacak.

2- Daha iyi bir televizyona ihtiyacınız olacak

1080p televizyon veya 1440p monitörünüz varsa daha yüksek saniye başına geçen kare sayısı gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz, ancak yeni jenerasyon oyun konsolları son teknoloji ürünler ele alınarak geliştirildi.

Yani PS5 veya Xbox Series X'ten tam anlamıyla faydalanabilmek için 4K televizyona ihtiyacınız olacak.

3- Oyunlar için daha çok hafızaya ihtiyacınız olacak

Yeni jenerasyon oyunlar çok fazla dosya alanı kaplıyor. Örneğin Call of Duty: Black Ops Cold War gibi oyunlar tek başına yeni konsolunuzun hafıza alanının yaklaşık yüzde 20'sini doldurabilir.

4- Kotanız dolabilir

Oyunlarını disk formatında değil de dijital kopya almayı tercih edenler çoğu oyunun yaklaşık 100 GB büyüklüğünde olduğunu unutmamalı. Bu kotalı internet kullananların kotasının hızlıca dolmasına yol açabilir. Kotalı internet kullanan oyun severler bu sebeple oyunlarını çeşitli mağazalardan disk formatında almayı tercih edebilir.