PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: 8 bin 299 lira

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre bugün piyasaya sunulan PS5, Türkiye'de 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Sputnik'in haberine göre, 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkan PlayStation 5, bugün Türkiye'de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu.

Geçen haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında PlayStation 5 Digital Edition 399.99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499.99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Platformda yer alacak oyunlar:

Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar) - 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA

Project Athena (Square Enix) - TBA

Stray (Annapurna Interactive) - 2021

Returnal (Housemarque) - TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA

Little Devil Inside - TBA

NBA 2K21 (2K) - Fall 2020

BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020

Destruction Allstars (Lucid) - TBA

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA