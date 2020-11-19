PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: 8 bin 299 lira

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre bugün piyasaya sunulan PS5, Türkiye'de 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.
Sputnik'in haberine göre, 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkan PlayStation 5, bugün Türkiye'de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu.
Geçen haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında PlayStation 5 Digital Edition 399.99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499.99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.
Platformda yer alacak oyunlar:
Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar) - 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA
Project Athena (Square Enix) - TBA
Stray (Annapurna Interactive) - 2021
Returnal (Housemarque) - TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA
Little Devil Inside - TBA
NBA 2K21 (2K) - Fall 2020
BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020
Destruction Allstars (Lucid) - TBA
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA