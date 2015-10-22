Plastik çöpler Kuzey Kutbu'nda



Okyanus ve denizlerde yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor. BM Çevre Programı'nın verilerine göre her yıl buna 6,5 milyon ton daha ekleniyor.

Ancak plastik çöpler sadece yaşam merkezlerine yakın alanlarda toplanmıyor. Araştırmacılar çöplerin Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki Arktik Okyanusu'na ulaştığını belirtiyor.

Alman Alfred Wegener Enstitüsü‘nden (AWI) yapılan açıklamada, bilim insanları ilk kez Grönland ve doğusunda yer alan Svalbard takımadaları arasında plastik çöp parçalarına rastladı.

Enstitü biyologlarından Melanie Bergmann ve ekibi, 2012 yılından itibaren Alman buzkıran gemisi Polarsten‘in güvertesinden ve helikopterlerden Fram Geçidi'ndeki çöp parçalarını inceledi. Adını Norveç araştırma gemisi Fram’dan alan geçit, Kuzey Atlantik ile Arktik okyanusları arasında bulunuyor.

Çöpler Kuzey'e nasıl ulaşıyor?

Araştırmacılar 5 bin 600 kilometrelik yolda 31 parçaya rastladı. Bilim insanları incelemede ancak büyük çöplerin tespit edilebildiğini belirtti. Araştırmacı Bergmann, daha önceki incelemelerinde Fram Geçidi’ndeki çöp sayısının arttığını tespit etmişti.

Çöplerin Fram Geçidi‘ne kadar nasıl ulaştığı ise bilinmiyor. Bergmann, bu parçaların Norveç ve Rusya’nın kuzeyinde kalan Barents Denizi’ndeki çöp girdaplarından kopmuş olabileceğini tahmin ediyor. Barents Denizi’ndeki bu girdaplar Kuzey Avrupa sahillerinde yüzen çöp parçalarının dev anaforlara yakalanması ile oluşuyor.

Çöplerin Arktika’daki buzulların erimesi sonucu Kuzey’e açılan balıkçı gemilerinin atıkları olabileceği de tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, Kuzey'de yüzen plastik çöplerin deniz kuşları ve canlıları için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Zira deniz kuşları ve Grönland köpek balıklarının midesinde plastik parçalarına rastlanıyor.