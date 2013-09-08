Placebo'nun yeni klibinde Gezi Parkı göndermesi

Dünyaca ünlü alternatif müzik grubu Placebo bugün izleyiciyle buluşan yeni videoları “Rob the Bank”le Türkiye'deki hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Klipte boynuna Türk bayrağı dolanmış, yüzüne de gaz maskesi geçirilmiş bir büstün yer alması dikkat çekti. Klipte ayrıca, çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kapsülü ve gaz maskesi görüntüleri kullanıldı.

İstanbul konserine ‘Gezi’ damga vurmuştu

Placebo'nun resmi hesabı tarafından kısa bir süre önce YouTube'da paylaşılan videonun altına gelen yorumlarda bu sahnenin Gezi Parkı protestolarına bir gönderme olduğu görüşü öne çıktı.

Rob the Bank şarkısı 16 Eylül'de Placebo hayranlarıyla buluşacak "Loud Like Love" albümünde yer alacak. Söz konusu klibin tamamı da albümle birlikte sunulacak "alternatif videolar" DVD paketinde yer alacak.

Placebo kısa bir süre önce İstanbul'da bir konser vermiş, konserde Gezi Parkı sloganları atılmıştı.