Placebo, İstanbul'da konser verecek

Geçtiğimiz haftalarda Arctic Monkeys grubunun Türkiye'de konser vereceği haberini duyuran Zorlu PSM, 18 Temmuz’da Placebo grubunun PSM Loves Summer kapsamında İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı.

'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor.

Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak. Placebo, İstanbul’da en son 2013 yılında konser vermişti.