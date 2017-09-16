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PKK/KCK davasında 3 tahliye

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'DE terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 23 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

16 Eylül 2017 01:24

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'DE terör örgütü PKK/KCK\'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3\'ü tutuklu 23 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) ile legal görünümlü yeni yapılanması Dem-Genç Denizli içerisinde yer alan şüphelilere yönelik geçen Mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi ile, daha sonra gözaltına 4 kişinin yargılandığı davaya bugün devam edildi.
Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde kurulan Denizli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar M.Y., F.T., Y.K. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ara kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verdi. duruşmayı 5 Aralık 2017 tarihine erteledi.

 

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