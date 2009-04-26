PKK, rehin aldığı vatandaşı serbest bıraktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki beldesinde, teröristlerce rehin alınan kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Kaledibi yaylası Kulaksız mevkisinde terörist saldırı sonucu rehin alınan Osman Dikici serbest bırakıldı.



Çiftçilik yapan Dikici'nin bölgede operasyon yapan jandarma ekiplerince bulunduğu ve jandarma karakoluna götürüldüğü belirtildi.



Aynı saldırıda teröristlerce erzak almaları için ilçe merkezine gönderildiği bildirilen Osman Dikici'nin oğlu Burak Dikici ve kardeşi Ömer Dikici de ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Operasyonun, teröristlerin köye saldırısını gören bir çocuğun ihbarı üzerine başlatıldığı kaydedildi.

