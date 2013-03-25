PKK İran ve Suriye'ye çekilecek iddiası

İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre, çözüm süreci kapsamında Türkiye’den çıkması öngörülen silahlı PKK’lıların nereye gidecekleri konusunda ilk ipuçları belirlendi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre; silahlı PKK 'lıların ilk çekileceği alanların İran topraklarındaki Şehidan kampı ile Suriye ’nin Kobani, Kamışlo ve Afrin bölgeleri olacağı öne sürüldü.

Türkiye’den Kandil’e çekilmenin ise ‘yoğunluk’ nedeniyle olmayacağı belirtildi.

Hakkari ve Şırnak bölgesinde bulunan örgüt üyelerinin, Türkiye sınırına yakın olan Zap ve Haftanin bölgelerinde bulunan kamplara gideceği iddia edildi. Ancak kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu bölgede halen çekilme olmadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK yetkililerinin, çekilmenin sonbahara doğru gerçekleşeceği yönündeki açıklamalarına rağmen, Türkiye toprakları içerisinde bulunan bazı örgüt elemanlarının günler öncesinden çekilmeye başladığı ileri sürüldü.